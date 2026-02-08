प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की अपनी यात्रा के दौरान मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आभार जताया और कहा कि जिस तरह परंपराओं से हटकर उनका और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया, वह हमेशा यादगार रहेगा। पीएम मोदी ने इसे सच्ची मित्रता की भावना का प्रतीक बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच सहयोग खेती और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग तक हर क्षेत्र में लगातार गहरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी मजबूत हुआ है। पीएम मोदी ने ASEAN की सफल अध्यक्षता के लिए मलेशिया को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि मलेशिया के सहयोग से भारत–ASEAN संबंध और अधिक व्यापक होंगे।