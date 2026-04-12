भारत का चीन को कड़ा मैसेज, अरुणाचल प्रदेश के नाम बदलने की कोशिश खारिज, बोला- काल्पनिक नामों से नहीं बदलेगा सच

Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (22:51 IST)
Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (22:58 IST)
अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने की चीन की कोशिश पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने इसे 'शरारती प्रयास' बताते हुए खारिज किया और साफ कहा कि काल्पनिक नामों से हकीकत नहीं बदलेगी। भारत ने दो टूक कहा कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न हिस्सा है और रहेगा, साथ ही ऐसे कदमों से दोनों देशों के संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ने की चेतावनी भी दी। भारत ने पिछले साल मई में और अप्रैल 2024 में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने पर कड़ा रुख अपनाया था।
चीन ने बदले कुछ जगहों के नाम
पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद 2020 में दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई। पिछले डेढ़ वर्षों में, दोनों पक्षों ने संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में जारी की गई एक नई सूची में, चीन ने भारतीय क्षेत्र के कुछ स्थानों के नाम बदल दिए हैं। चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 2017 में ज़ांगनान में छह स्थानों के मानकीकृत नामों की पहली सूची जारी की, जबकि 15 स्थानों की दूसरी सूची 2021 में जारी की गई, जिसके बाद 2023 में 11 स्थानों के नामों वाली एक और सूची जारी की गई। जांगनान अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है। चीन, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है।
भारत ने रविवार को कहा कि चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र को ‘ काल्पनिक नाम’ देना और ‘ निराधार विमर्श’ गढ़ना वास्तविकता को नहीं बदल सकता, लेकिन इससे द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों पर असर जरूर पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली भारतीय क्षेत्र के स्थानों को ऐसे नाम देने के चीनी पक्ष के किसी भी 'शरारती प्रयास' को “स्पष्ट रूप से खारिज” करती है। जायसवाल ने कहा कि भारत, चीन द्वारा भारत की भूमि के अंतर्गत आने वाले स्थानों को मनगढ़ंत नाम देने के किसी भी शरारती प्रयास को स्पष्ट रूप से खारिज करता है।”
उन्होंने कहा कि चीन द्वारा झूठे दावे पेश करने और निराधार विमर्श गढ़ने के ऐसे प्रयास इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदल सकते कि अरुणाचल प्रदेश सहित ये स्थान और क्षेत्र भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे।
जायसवाल ने कहा कि चीनी पक्ष के ऐसे प्रयास 'भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और सामान्य बनाने की कवायद से ध्यान भटकाती हैं। उन्होंने कहा कि चीन को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, जो संबंधों में नकारात्मकता पैदा करते हैं और बेहतर समझ बनाने के प्रयासों को कमजोर करते हैं। Edited by : Sudhir Sharma
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 (22:51 IST)
Updated Date: Sun, 12 Apr 2026 (22:58 IST)