पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप, भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तालिबान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (13:29 IST)
Pakistan Afghanistan Tension : पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत तालिबान के जरिए पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आसिफ ने 48 घंटे के युद्धविराम पर भी संदेह जताया।
 
जियो न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त काबुल दिल्ली के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उन्होंने हाल ही में घोषित 48 घंटे के अस्थायी सीजफायर पर भी संदेह जताया और चेतावनी दी कि अगर उकसावा हुआ तो पाकिस्तान सैन्य जवाब देने को तैयार है।
 
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि दोनों पक्षों की सहमति से अगले 48 घंटों के लिए अस्थायी युद्धविराम लागू किया गया है। यह फैसला सीमा पर हाल के दिनों में हुई तीव्र गोलीबारी के बाद लिया गया। युद्धविराम बुधवार को 1:00 बजे से प्रभावी हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि यह युद्धविराम कायम रहेगा, क्योंकि तालिबान को दिल्ली प्रायोजित कर रहा है।
 
उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान ने तनाव बढ़ाया या युद्ध का दायरा बड़ा किया, तो पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने रचनात्मक बातचीत की संभावना को भी खुला रखा है।
 
गौरतलब है कि गुरुवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित स्पिन बोल्डाक इलाके में तालिबानियों और पाक सेना के बीच जंग छिड़ गई। हालांकि पाकिस्तान सेना उनका ज्यादा मुकाबला नहीं कर पाई और सरेंडर कर दिया। तालिबानी पाक सैनिकों के हथियार लेकर चले गए। एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक शहर में तालिबानी एक टैंक पर बैठकर सड़क पर घूम रहे हैं। वहां कोई भी पाकिस्तानी सैनिक नजर नहीं आ रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta 
 

