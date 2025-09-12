Hanuman Chalisa

भारतीय मूल के होटल मैनेजर की अमेरिका में खौफनाक हत्या, वॉशिंग मशीन को लेकर हुआ था विवाद

टेक्सास के डलास में भारतीय मूल के होटल प्रबंधक चंद्र मौली ‘बॉब’ नागमल्लैया की हत्या कर दी गई। वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद के बाद आरोपी ने उसका सिर कलम कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

डलास , शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (08:59 IST)
Indian origin hotel manager beheaded in USA : अमेरिका के टेक्सास राज्य में 50 वर्षीय भारतीय मूल के होटल प्रबंधक चंद्र मौली ‘बॉब’ नागमल्लैया का उसकी पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम कर दिया गया। पुलिस के अनुसार उसका वॉशिंग मशीन को लेकर आरोपी से विवाद हुआ था। संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है।
 
डलास पुलिस विभाग के अनुसार, यह घटना बुधवार सुबह डलास के ‘डाउनटाउन सुइट्स’ होटल में हुई। मूल रूप से कर्नाटक निवासी चंद्र मौली ‘बॉब’ नागमल्लैया की, उसके सहकर्मी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज के साथ खराब वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या कर दी गई।
 
कोबोस-मार्टिनेज (37) उस समय आपा खो बैठा, जब नागमल्लैया ने उससे सीधे बात करने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति से उनके निर्देशों का अनुवाद करने को कहा। सीसीटीवी फुटेज में कोबोस-मार्टिनेज को एक चाकू निकालते और नागमल्लैया पर हमला करते हुए देखा गया है।
 
इसके बाद पीड़ित होटल कार्यालय की ओर भागा, जहां उसकी पत्नी और 18 वर्षीय बेटा मौजूद थे, लेकिन संदिग्ध ने उनका पीछा किया और नागमल्लैया को उनकी पत्नी और बेटे द्वारा बचाए जाने के प्रयासों के बावजूद फिर हमला किया।
 
कोबोस-मार्टिन का ह्यूस्टन में पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें वाहन चोरी और हमले के लिए गिरफ़्तारियां शामिल हैं। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे बिना पैरोल के उम्रकैद या मौत की सजा सुनायी जा सकती है।
