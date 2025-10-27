dipawali

इंग्लैंड में भारतीय महिला से दरिंदगी, नस्लीय हमले की आशंका, पुलिस को हाथ लगा बड़ा सुराग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (09:35 IST)
इंग्लैंड में एक 20 वर्षीय भारतीय मूल की महिला के साथ बलात्कार जैसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद  पुलिस को आरोपी शख्स का एक सीसीटीव फुटेज हाथ लगा है। पुलिस आरोपी की तलाश में है। इस कांड की इंग्लैंड से लेकर भारत में भी चर्चा है।

ब्रिटेन पुलिस ने उत्तरी इंग्लैंड में एक 20 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के बाद लोगों से खास अपील की है। पुलिस ने कहा है कि अगर किसी को भी आरोपी कहीं दिखे तो इसकी सूचना दें। आरोपी शख्स इंग्लैंड का ही माना जा रहा है। अहम बात यह है कि पीड़िता भारतीय मूल की है। ‘वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस’ के मुताबिक उसे शनिवार (25 अक्टूबर) की शाम वॉलसॉल के पार्क हॉल क्षेत्र में सड़क पर एक महिला के संकट में होने की सूचना मिली। पुलिस ने संदिग्ध की सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए बताया कि इस अपराध को नस्लीय हमला माना जा रहा है।
 
रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जांच कर रहे ‘डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट’ (डीएस) रोनन टायरर ने कहा, ''यह युवती पर एक बेहद भयावह हमला था। हम अपराधी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम सबूत जुटा रही है और आरोपी की पहचान करने पर काम कर रही है, जिससे उसे जल्द हिरासत में लिया जा सके''

पुलिस ने लोगों से अपील की कि अगर किसी ने उस समय इलाके में किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा हो या उसके पास कोई सीसीटीवी फुटेज हो, तो वह जानकारी साझा करे। पुलिस के अनुसार, हमलावर की उम्र लगभग 30 वर्ष है, वह श्वेत पुरुष है, छोटे बाल रखता है और हमले के वक्त काले कपड़ों में था।

स्थानीय समुदायों का कहना है कि पीड़िता भारतीय मूल की महिला है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ सप्ताह पहले पास के ओल्डबरी क्षेत्र में एक ब्रिटिश सिख महिला से भी उसकी ‘नस्ल’ के कारण बलात्कार किए जाने की घटना सामने आयी थी। डीएस टायरर ने कहा कि फिलहाल दोनों मामलों को आपस में जोड़ा नहीं गया है।
 
वॉलसॉल पुलिस के ‘चीफ सुपरिंटेंडेंट’ फिल डॉल्बी ने कहा कि समुदाय में डर और चिंता की भावना है, इसलिए इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी। ‘सिख फेडरेशन यूके’ ने बताया कि वॉलसॉल की पीड़िता पंजाबी महिला है और आरोपी ने उसके घर का दरवाजा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया।
