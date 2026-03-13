Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (21:28 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (21:47 IST)
मध्य पूर्व (Middle East) में बारूद की गंध और युद्ध के साये के बीच भारत के लिए एक सुकून भरी खबर आई है। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चरम पर पहुँचे तनाव ने दुनियाभर में ईंधन संकट (Fuel Crisis) का डर पैदा कर दिया है, लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका 'दोस्त' भारत इस खतरे से बाहर रहेगा।
भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने आज संकेत दिया कि भारत को जल्द ही होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित मार्ग मिल सकता है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए, राजदूत फथाली ने कहा कि भारत ईरान का मित्र है। इस सवाल पर कि क्या ईरान भारतीय जहाजों को वहां से गुज़रने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि ईरान का मानना है कि इस क्षेत्र में ईरान और भारत के हित समान हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण कई भारतीय जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे हुए हैं।
'भारतीय जहाजों को डरने की जरूरत नहीं'
दुनिया के सबसे संवेदनशील जलमार्ग 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) पर ईरान के आक्रामक रुख ने वैश्विक व्यापार की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जहाँ ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले अमेरिकी और उनके सहयोगी देशों के जहाजों को निशाना बना रहा है, वहीं भारत के लिए उसने 'सेफ पैसेज' का वादा किया है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने पत्रकारों से बातचीत में एक ऐतिहासिक संकेत देते हुए कहा कि हां, भारतीय जहाज बिना किसी भय के वहां से गुजर सकेंगे क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। आप अगले कुछ घंटों में इसका असर देख लेंगे।"
होर्मुज क्यों है 'दुनिया की जीवनरेखा'?
ईरान का यह बयान भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी जैसा है।
तेल का रास्ता: दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस व्यापार इसी 30 किलोमीटर चौड़े संकरे रास्ते से होता है।
ईंधन संकट का डर: अगर यह रास्ता बंद होता है, तो भारत समेत पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं।
भारत की निर्भरता: खाड़ी देशों से आने वाला भारत का अधिकांश कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर आता है।
युद्ध का केंद्र बना होर्मुज
वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य एक 'बैटल ग्राउंड' में तब्दील हो चुका है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वह पश्चिमी देशों के जहाजों को यहाँ से गुजरने नहीं देगा। ऐसे में कई देशों के जहाज बीच समुद्र में फंसे हुए हैं, लेकिन भारत के लिए 'ग्रीन सिग्नल' मिलना प्रधानमंत्री मोदी की 'बैलेंस्ड डिप्लोमेसी' की बड़ी जीत मानी जा रही है।
क्या बोले एक्सपर्ट्स
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का यह रुख दिखाता है कि वह अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच भारत जैसे बड़े बाजार और पुराने मित्र को नाराज नहीं करना चाहता। हालांकि, युद्ध की स्थिति पल-पल बदल रही है और भारतीय नौसेना भी क्षेत्र में मुस्तैद है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। Edited by : Sudhir Sharma