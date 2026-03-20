इजराइल की हाइफा तेल रिफाइनरी पर ईरान का हमला, उठा धुएं का गुबार

खत्म हो रहा है ईरान

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हम जीत रहे हैं और ईरान खत्म हो रहा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हथियारों का जखीरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और उसे खत्म कर दिया जाएगा। हमने मिसाइलें और बहुत सारा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया है। ईरान का एयर डिफेंस बेकार हो गया है, उसकी नेवी समुद्र की गहराई में डूबी हुई है... अभी और काम करना बाकी है, और हम इसे करने जा रहे हैं।'

इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया कि उसने सटीक मिसाइलों के जरिए हाइफ़ा और दक्षिण में स्थित अशदोद की रिफाइनरियों के साथ-साथ कई सुरक्षा और सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया।