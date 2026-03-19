US-Iran war : ईरान ने किया US के F-35 फाइटर जेट पर हमले का दावा, अमेरिका ने बताया इमरजेंसी लैंडिंग

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- ईरान में नहीं भेजेंगे सेना

जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि ईरान पर हमले के बाद तेल की कीमतों में ज्यादा उछाल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्हाइट हाउस में जापान की प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान ट्रम्प ने कहा कि मुझे लगा था कि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हो सकते थे, लेकिन अभी स्थिति उतनी खराब नहीं है।वाशिंगटन में जापानी राजनेता साने ताकाइची के साथ एक बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में "सेना नहीं भेज रहा है"। उनके इस बयान को जमीनी आक्रमण से बचने के एक जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। Edited by : Sudhir Sharma