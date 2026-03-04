कई अमेरिकी बेस तबाह

अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान में भारी तबाही मचाई। ईरानी सेना ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों को भारी नुकसान पहुंचाया। कतर और दुबई समेत कई स्थानों पर अमेरिकी दूतावासों को भी ईरानी मिसाइलों ने अपना निशान बनाया।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया था कि अमेरिकी नौसेना सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार है। अब खाड़ी देशों में फंसे जहाजों को उम्मीद है कि अमेरिकी नौसेना उनकी मदद के लिए जल्द ही पहुंचेगी।