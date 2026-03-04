Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (12:02 IST)
Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (12:11 IST)
ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने गार्ड्स नौसेना के अधिकारी मोहम्मद अकबरजादेह के हवाले से कहा कि वर्तमान में होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से इस्लामी गणराज्य की नौसेना के नियंत्रण में है।
जलडमरूमध्य में फंसे 700 टैंकर
मात्र 33 किलोमीटर चौड़े इस क्षेत्र से वैश्विक दैनिक तेल खपत का लगभग 20 प्रतिशत से गुजरता है। अपने सबसे संकरे हिस्से में यह है। तनाव बढ़ने से जलडमरूमध्य के दोनों ओर करीब 700 टैंकर फंस गए हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति लगभग ठप हो गई है। समुद्री विश्लेषण कंपनियों के अनुसार सामान्य पूर्व-पश्चिम कच्चे तेल यातायात में 86 प्रतिशत गिरावट आई है। इस वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल उछलकर 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया।
क्या अमेरिकी नौसेना करेगी मदद?
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया था कि अमेरिकी नौसेना सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार है। अब खाड़ी देशों में फंसे जहाजों को उम्मीद है कि अमेरिकी नौसेना उनकी मदद के लिए जल्द ही पहुंचेगी।
कई अमेरिकी बेस तबाह
अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान में भारी तबाही मचाई। ईरानी सेना ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों को भारी नुकसान पहुंचाया। कतर और दुबई समेत कई स्थानों पर अमेरिकी दूतावासों को भी ईरानी मिसाइलों ने अपना निशान बनाया।
