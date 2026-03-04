Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






IRGC का स्‍ट्रेट ऑफ हार्मूज पर पूर्ण नियंत्रण, क्या 700 से ज्यादा तेल के जहाजों की मदद करेंगी अमेरिकी नौसेना

Advertiesment
Strait of Hormuz
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (12:02 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (12:11 IST)
google-news
Strait of Hurmuz : अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध 5वें दिन भी जारी है। इस बीच ईरानी के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बुधवार को हार्मूज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑप हार्मूज) पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया। ईरानी सेना की सख्‍ती से जलडमरूमध्य में 700 से ज्यादा तेल के जहाज फंस गए हैं। इस घटनाक्रम से दुनियाभर में तेल संकट गहराने की आशंका है। ALSO READ: Gulf Crisis के बीच दोस्त ने निभाया फर्ज, नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, रूस ने भारत को की पेशकश
 
ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने गार्ड्स नौसेना के अधिकारी मोहम्मद अकबरजादेह के हवाले से कहा कि वर्तमान में होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से इस्लामी गणराज्य की नौसेना के नियंत्रण में है।

जलडमरूमध्य में फंसे 700 टैंकर

मात्र 33 किलोमीटर चौड़े इस क्षेत्र से वैश्विक दैनिक तेल खपत का लगभग 20 प्रतिशत से गुजरता है। अपने सबसे संकरे हिस्से में यह  है। तनाव बढ़ने से जलडमरूमध्य के दोनों ओर करीब 700 टैंकर फंस गए हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति लगभग ठप हो गई है। समुद्री विश्लेषण कंपनियों के अनुसार सामान्य पूर्व-पश्चिम कच्चे तेल यातायात में 86 प्रतिशत गिरावट आई है। इस वजह से अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल उछलकर 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया।

क्या अमेरिकी नौसेना करेगी मदद?

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया था कि अमेरिकी नौसेना सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार है। अब खाड़ी देशों में फंसे जहाजों को उम्मीद है कि अमेरिकी नौसेना उनकी मदद के लिए जल्द ही पहुंचेगी।

कई अमेरिकी बेस तबाह

अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान में भारी तबाही मचाई। ईरानी सेना ने भी पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों को भारी नुकसान पहुंचाया। कतर और दुबई समेत कई स्थानों पर अमेरिकी दूतावासों को भी ईरानी मिसाइलों ने अपना निशान बनाया।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Weather Update: उत्तर भारत में बढ़ी गर्मी, जानिए आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels