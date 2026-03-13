The Abraham Lincoln Carrier Strike Group continues to support Operation Epic Fury and project power from the sea. pic.twitter.com/2o7krBUp70 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 14वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान भी पलटवार करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से तेल सप्लाई बाधित होने से अमेरिका की चिंता बढ़ती नजर आ रही है।edited by : Nrapendra Gupta