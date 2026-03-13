Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (12:58 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (13:12 IST)
ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने एक बयान में दावा किया है कि उनकी एक बैलिस्टिक मिसाइल ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। इस हमले के चलते युद्धपोत काम करने की स्थिति में नहीं रह गया है और उसे खाड़ी जल क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ALSO READ: तेल संकट के बीच अमेरिका का यू-टर्न: दुनिया को 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की छूट
IRGC ने एक बयान जारी कर कहा है कि ओमान के जलक्षेत्र में एक सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। यह युद्धपोत ईरान की समुद्री सीमा से करीब 340 किलोमीटर दूर है। हमले के बाद अमेरिकी युद्धपोत और उसका स्ट्राइक ग्रुप पीछे हट गया।
ईरान के दावे पर क्या बोला अमेरिका?
अमेरिकी सेना ने ईरान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने यूएसएस अब्राहम लिंकन की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में लगातार मदद कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ईरानी पहले भी ऐसे दावे कर चुके हैं, जिनमें मिसाइलें पोत के करीब भी नहीं पहुंची थीं।
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 14वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान भी पलटवार करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से तेल सप्लाई बाधित होने से अमेरिका की चिंता बढ़ती नजर आ रही है।
edited by : Nrapendra Gupta