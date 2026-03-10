Biodata Maker

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नई चेतावनी: यूएस, इजराइल के राजदूत निकालो, तभी गुजरेंगे जहाज

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (15:02 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (15:06 IST)
ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखते हुए कहा कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। ALSO READ: अमेरिका-ईरान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान बोला- जंग का फैसला हम करेंगे
 
आईआरजीसी के अधिकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत हैं तो तेल टैंकरों को अमेरिकी युद्धपोतों की सुरक्षा में इस रास्ते से निकालकर दिखाएं।
 
28 फरवरी को अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। सैंकड़ों जहाज यहां अटके हुए हैं। इस वजह से भारत में एलपीजी संकट गहराता नजर आ रहा है। भारत सरकार ने सिलेंडर की काला बाजारी रोकने के लिए ESMA लागू किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई देशों में तेल संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। ALSO READ: LPG Crisis : सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, ESMA लागू
 
गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। यह संकरा समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और ईरान जैसे देशों के ऊर्जा निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। इस पर फिलहाल ईरान का कब्जा है।
 
इस बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में तेल से भरे जहाजों को एस्कॉर्ट करने लिए वह अमेरिका सैनिकों की तैनाती कर सकते हैं। 
