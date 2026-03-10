28 फरवरी को अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। सैंकड़ों जहाज यहां अटके हुए हैं। इस वजह से भारत में एलपीजी संकट गहराता नजर आ रहा है। भारत सरकार ने सिलेंडर की काला बाजारी रोकने के लिए ESMA लागू किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई देशों में तेल संकट की वजह से हाहाकार मचा हुआ है।