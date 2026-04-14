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अमेरिका देखता रह गया और ईरान ने कमा लिए $45 बिलियन! जानिए क्या है समुद्र में छिपे 'Ghost Fleet' का रहस्य?

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Ghost fleet of Iran
BY: वेबदुनिया रिसर्च टीम
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (12:53 IST) Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (13:10 IST)
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Iran Ghost Fleet: ईरान पर दशकों से आर्थिक प्रतिबंध लगे होने पर भी देश की तरक्की और सैन्य शक्ति में कोई खास कमी नहीं आई। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो ईरान तकनीकी रूप से दिवालिया होना चाहिए। वह अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम SWIFT से बाहर है और उस पर मानव इतिहास के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। नियम के मुताबिक, ईरान के लिए वैश्विक बाजार में तेल की एक बूंद बेचना भी गैरकानूनी है।
 
लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। साल 2026 की शुरुआत तक, ईरान ने अनुमानित $45 बिलियन मूल्य के कच्चे तेल का निर्यात किया है। आखिर एक "दिवालिया" देश कैसे अपने मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय युद्धों के लिए अरबों डॉलर का फंड जुटा रहा है?
 
इसका जवाब है : 'द घोस्ट फ्लीट' (The Ghost Fleet)—यानी समुद्री लुटेरों जैसी एक अदृश्य नौसेना।
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क्या है यह 'घोस्ट फ्लीट'?

ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मैक्रोइकोनॉमिक लूपहोल तैयार किया है। इस बेड़े में लगभग 500 से 600 पुराने तेल टैंकर शामिल हैं।
 
पहचान का संकट : ये जहाज ईरानी झंडा नहीं फहराते। इनकी ओनरशिप शेल कंपनियों (Shell Companies) के पीछे छिपी होती है, जिसका पता लगाना लगभग असंभव है।
रडार से गायब : जब ये जहाज ईरानी तेल लोड करते हैं, तो ये अपना AIS (Automatic Identification System) बंद कर देते हैं। यानी वैश्विक समुद्री रडार पर ये जहाज गायब" हो जाते हैं।
मिड-ओशन ट्रांसफर : ये टैंकर अक्सर मलेशिया के तट के पास रुकते हैं। वहां बीच समुद्र में अवैध तरीके से 'शिप-टू-शिप' (STS) ट्रांसफर किया जाता है। एक "डार्क शिप" से तेल निकालकर एक "क्लीन शिप" में डाल दिया जाता है, जिससे तेल का असली स्रोत (Origin) पूरी तरह छिप जाता है।

खरीदार कौन है?

ईरान के इस तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। विशेष रूप से चीन की स्वतंत्र और निजी रिफाइनरियां, जिन्हें 'टीपॉट' (Teapot) रिफाइनरी कहा जाता है। 2025 के अंत तक, ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा अकेले चीन ने खरीदा है।
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डॉलर की बादशाहत को चुनौती

पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के लिए सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि ईरान तेल बेच रहा है, बल्कि यह है कि यह व्यापार कैसे हो रहा है।
  • डॉलर से दूरी : यह पूरा $45 बिलियन का व्यापार अमेरिकी डॉलर के सिस्टम से बाहर होता है।
  • युआन में भुगतान : चीनी रिफाइनरियां भुगतान चीनी मुद्रा (Yuan) में करती हैं या सामान के बदले तेल (Barter System) लेती हैं।
  • कोई अमेरिकी प्रभाव नहीं : ये लेनदेन उन क्षेत्रीय बैंकों के माध्यम से होते हैं जिनका वॉल स्ट्रीट या अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में अमेरिका के पास इन भुगतानों को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचता।

नया आर्थिक वर्ल्ड ऑर्डर?

प्रतिबंध केवल तभी प्रभावी होते हैं जब सामने वाला देश जीवित रहने के लिए आपकी मुद्रा (Currency) पर निर्भर हो। ईरान ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि यदि आपके पास एक बड़ी 'शैडो इकोनॉमी' (Shadow Economy) है और चीन जैसी आर्थिक महाशक्ति आपका खरीदार बनने को तैयार है, तो आप पश्चिमी देशों के वित्तीय दबाव को पूरी तरह से दरकिनार कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट का मौजूदा संघर्ष केवल एक सैन्य युद्ध नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेस टेस्ट है, जिसमें ईरान फिलहाल सफल होता दिख रहा है।
 

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