ईरान का इजरायल पर 'Wave 83' हमला : मिसाइलों पर दुनिया के लिए लिखा- 'Thank You INDIA'

अशदोद (Ashdod) : इजराइल के इस प्रमुख बंदरगाह शहर में तेल डिपो और स्टोरेज टैंकों पर हमला।

इजराइल के इस प्रमुख बंदरगाह शहर में तेल डिपो और स्टोरेज टैंकों पर हमला। मोडिन (Modi'in) : यहां इजराइली सैन्य कर्मियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा।

यहां इजराइली सैन्य कर्मियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी बेस : बहरीन में अमेरिकी 'पैट्रियट' मिसाइल सिस्टम के मेंटेनेंस सेंटर और कुवैत व यूएई में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले की खबरें हैं।

इजराइल और अमेरिका की प्रतिक्रिया

इजराइल के कई शहरों में हवाई हमले के सायरन गूंज रहे हैं। तेल अवीव और यरुशलम के पास मिसाइल इंटरसेप्शन (आसमान में ही मार गिराने) की खबरें हैं। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनाव के बीच संकेत दिया था कि वे ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को 10 दिनों के लिए रोक सकते हैं, लेकिन ईरान के इस ताज़ा हमले के बाद स्थिति फिर से अनियंत्रित होती दिख रही है।