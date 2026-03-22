ईरानी मिसाइलों से इजराइल में धमाके, न्यूक्लियर साइट के पास ‘आग के गोले’ गिरे, देखें वीडियो

ईरान-इजराइल युद्ध के बीच शनिवार रात इज़राइल के दक्षिणी शहरों में जोरदार धमाके हुए, जब ईरान ने मिसाइल हमला किया। हमले के दौरान आसमान से आग के बड़े-बड़े गोले गिरते दिखाई दिए। ये हमले Dimona और Aradशहरों पर हुए, जो इजराइल के परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास स्थित हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह पहली बार था जब इस इलाके में ईरानी मिसाइलें इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली को पार करने में सफल रहीं। मेडिकल अधिकारियों ने बताया कि हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।