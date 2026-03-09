Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिन

मोजतबा से खुश नहीं डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट करने पर सावधानी से रिएक्शन दिया था और कहा कि वे 'खुश नहीं हैं'। उन्होंने कहा कि वे इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर जंग का रास्ता तय करेंगे। इजरायल ने चेतावनी दी है कि US-ईरान लड़ाई बढ़ने पर नया लीडर टारगेट हो सकता है। ईरान ने मोजतबा खामेनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट किया है। वहीं, द टाइम्स ऑफ इजरायल ने रिपोर्ट किया कि US प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट पर डिटेल में जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन कहा, 'हम देखेंगे कि क्या होता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर युद्ध खत्म करने का फैसला वह नेतन्याहू के साथ मिलकर 'म्यूचुअल' लेंगे। Edited by : Sudhir Sharma