Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Iran-US-Israel : डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ी टेंशन, मोजतबा खामेनेई को रूस का समर्थन, क्या बोले व्लादिमीर पुतिन

Advertiesment
Iran US Israel news
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (21:02 IST) Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (21:20 IST)
google-news
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को ‘अटूट’ समर्थन देने का ऐलान किया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली है। रूसी राष्ट्रपति ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया नेता बनाए जाने पर बधाई दी है।  
 
रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नये सर्वोच्च नेता चुने गए अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई को सोमवार को बधाई दी और तेहरान को मॉस्को के अटूट समर्थन और एकजुटता की पुष्टि की। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने सोमवार को यह जानकारी दी कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुजतबा को 88 सदस्यीय विशेषज्ञ सभा द्वारा उनका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। 
ALSO READ: ईरान युद्ध की भारी कीमत : भारत के सालाना स्पेस बजट से भी ज्यादा अमेरिका का 1 दिन का खर्च, आंकड़े डराने वाले हैं
पुतिन ने क्रेमलिन की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक संदेश में कहा कि ऐसे समय में जब ईरान सशस्त्र आक्रमण का सामना कर रहा है, इस उच्च पद पर आपका कार्यकाल बेशक महान साहस और समर्पण की मांग करेगा। मुझे विश्वास है कि आप अपने पिता के कार्यों को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाएंगे और गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए ईरानी जनता को एकजुट करेंगे।  पुतिन ने कहा कि मैं अपनी ओर से तेहरान के प्रति अपने अटूट समर्थन और अपने ईरानी मित्रों के साथ एकजुटता की पुष्टि करना चाहता हूं। रूस इस्लामी गणराज्य का एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है और रहेगा।

मोजतबा से खुश नहीं डोनाल्ड ट्रंप 

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट करने पर सावधानी से रिएक्शन दिया था और कहा कि वे 'खुश नहीं हैं'। उन्होंने कहा कि वे इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर जंग का रास्ता तय करेंगे। इजरायल ने चेतावनी दी है कि US-ईरान लड़ाई बढ़ने पर नया लीडर टारगेट हो सकता है। ईरान ने मोजतबा खामेनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट किया है। वहीं, द टाइम्स ऑफ इजरायल ने रिपोर्ट किया कि US प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट पर डिटेल में जवाब देने से मना कर दिया, लेकिन कहा, 'हम देखेंगे कि क्या होता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर युद्ध खत्म करने का फैसला वह नेतन्याहू के साथ मिलकर 'म्यूचुअल' लेंगे। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन ‘नो टोबैको प्लेज’ में यूपी अव्वल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels