कतर एयरबेस से अमेरिका ने हटाए सैनिक, ईरान ने बंद किया एयर स्पेस, क्या युद्ध की है तैयारी?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन/तेहरान , गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (09:57 IST)
Iran US Tension : ईरान और अमेरिका में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने कतर एयरबेस से अपने सैनिक हटा लिए तो ईरान ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है। इजराइल भी हाईअलर्ट पर है। ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी दोनों देशों में भयानक युद्ध छिड़ सकता है। ALSO READ: 20 हजार की चाय, 50 हजार की ब्रेड, महंगाई से ईरान में बवाल, रियाल का भी बुरा हाल
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। इस पर ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की धमकी दी। इस धमकी के तुरंत बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने कतर एयरबेस खाली कर दिया। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है।
 
ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में अमेरिका के सैन्य बेस हैं और इस तरह अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में एक महत्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति बनाए रखता है। ऐसे में उसके पास ईरान पर एयरस्ट्राइक के लिए कई विकल्प मौजूद है। 

ईरान से ट्रंप को धमकी : ईरानी सरकारी टीवी ने जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर में आयोजित चुनावी रैली से ट्रंप की एक तस्वीर प्रसारित की, जहां उन्हें गोली छूकर निकल गई थी। इसके साथ ही एक संदेश भी दिखाया गया, जिसमें लिखा था- इस बार यह (गोली) लक्ष्य से नहीं चूकेगी।
 
ट्रंप के नए बयान से उम्मीद : डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें 'विश्वसनीय सूत्रों' से पता चला है कि ईरान में हत्याएं रुक गई हैं। फांसी रुक गई है और अब कोई फांसी नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से दोनों देशों में तनाव कुछ कम होने की उम्मीद भी जगी है। ALSO READ: ट्रंप का दावा, ईरान में अब नहीं होगी फांसी, इरफान सुल्तानी को राहत
 
भारतीयों को ईरान छोड़ने की सलाह : इस बीच भारत ने भी ईरान के अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। MEA द्वारा जारी एडवाइजरी में ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शनों वाले इलाकों से बचना चाहिए, ईरान में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहना चाहिए और किसी भी नई जानकारी के लिए स्थानीय मीडिया पर नज़र रखनी चाहिए। ALSO READ: ईरान ने दी अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी, MEA ने कहा- भारतीय तुरंत छोड़ें देश
 
गौरतलब है कि ईरान में 28 दिसंबर से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन में 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 
