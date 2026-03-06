Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Iran-Israel War : अयातुल्लाह खामेनेई का दाहिना हाथ निकला गद्दार, ismail qaani पर क्यों गहराया शक, Mossad के एजेंट होने का क्या है सच

Advertiesment
Ismail Qaani Mossad Agent
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (19:25 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (19:32 IST)
google-news
Ismail Qaani : अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज सातवां दिन है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइलों की 22वीं खेप दागी है। कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाकर हमला करने का दावा किया है। अयातुल्लाह खामेनेई का खात्मा करने के बाद अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान भी मुस्तैदी से डटा हुआ है। इस जंग में 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया है।

ईरान की कुख्यात कुद्स फोर्स का चीफ इस्माइल कानी जिसे अयातुल्लाह खामेनेई का दायां हाथ माना जाता था, असल में इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद (Mossad) के लिए काम कर रहा था। इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि कानी ही वह 'विभीषण' है जिसने खामेनेई और ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारियों की लोकेशन इजरायल को दी।

अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध में अब तक क्या-क्या हुआ 

  • अमेरिका-इजराइल हमलों में ईरान में 1332 लोगों की मौत
  • ईरान में कई जगह पानी और बिजली सप्लाई ठप 
  • इजराइल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह किए
  • ईरान ने कहा- कुवैत-बहरीन और UAE में 20 अमेरिकी बेस को नुकसान हुआ 
  • ईरान में अब तक 1300 हमले हुए, 14 मेडिकल सेंटर्स को नुकसान पहुंचा
  • डोनाल्ड ट्रम्प ने खामेनेई के बेटे को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया
ALSO READ: Attacks को नाकाम करने के लिए ईरान अपना रहा रूस वाला 'देसी जुगाड़' ! US और इजराइल ऐसे खा रहे हैं धोखा

हर बार 'मौत' के मुंह से कैसे बच निकला कानी?

इस्माइल कानी पर शक की सुई तब घूमी जब हाल ही में उस इमारत पर इजरायली हमला हुआ, जिसमें सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरान के कई दिग्गज सैन्य अधिकारी मौजूद थे। इस हमले में खामेनेई समेत कई बड़े चेहरों की मौत हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस्माइल कानी सुरक्षित बच निकला।
 
यह पहली बार नहीं है; पिछले दो सालों में कम से कम चार ऐसे मौके आए जब ईरान के वरिष्ठ कमांडरों को इजरायल ने सटीक हमलों में निशाना बनाया। हर बार कानी उस हमले के करीब मौजूद थे, लेकिन हर बार वे 'चमत्कारी' रूप से बच निकलने में सफल रहे। इसी पैटर्न ने ईरानी इंटेलिजेंस और वैश्विक विश्लेषकों के कान खड़े कर दिए हैं।
ALSO READ: AIIMS जोधपुर से UPSC टॉपर, पढ़िए Anuj Agnihotri की सक्सेस स्टोरी, बताया सफलता का राज

मोसाद का 'स्लीपर सेल' होने के आरोप

खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि कानी लंबे समय से मोसाद के संपर्क में था। आरोप है कि उसने ईरान की सुरक्षा रणनीति, कमांडरों की मीटिंग्स और खुद खामेनेई के मूवमेंट की पल-पल की जानकारी इजरायल को पहुंचाई। अगर ये दावे सच साबित होते हैं, तो यह ईरान के इतिहास में सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक और विश्वासघात माना जाएगा।
ALSO READ: LPG : देश में तेल, रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी, भारत के पास जरूरत से ज्यादा सप्लाई, जानिए कैसे होता है एलपीजी का प्रोडक्शन

ईरान में हड़कंप, क्या गिरफ्तार होगा कानी?

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के भीतर अब अंदरूनी जांच (Witch Hunt) शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि कानी फिलहाल 'गायब' है या उसे अज्ञात स्थान पर पूछताछ के लिए रखा गया है। इजरायल की इस रणनीतिक जीत ने ईरान के पूरे डिफेंस नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है।
Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

स्किलिंग और स्टार्टअप नीति से उत्तर प्रदेश में इनोवेशन की नई लहर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels