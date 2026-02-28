suvichar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इजराइली एयरस्ट्राइक का कहर, ईरान का स्कूल बना कब्रिस्तान, 57 मासूम लड़कियों की मौत (वीडियो)

Advertiesment
Israeli strike on Minab school
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (19:36 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (19:40 IST)
google-news
Israeli strike on Minab school: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इजराइली वायुसेना द्वारा मिनाब स्थित एक स्कूल को निशाना बनाकर किए गए हमले में 57 स्कूली लड़कियों की मौत हो गई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब स्कूल परिसर में बच्चे मौजूद थे। मलबे से निकलती मासूमों की लाशों और बिखरी हुई किताबों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 

स्कूल पूरी तरह तबाह

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इजराइली लड़ाकू विमानों ने होर्मोज़गान प्रांत के मिनाब शहर के एक व्यस्त इलाके में स्थित लड़कियों के एक स्कूल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागीं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि स्कूल की इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। हमले के वक्त बच्चे अपनी कक्षाओं में थे, जिसके कारण उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला।
स्थानीय अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि अस्पताल में भर्ती कई बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में माता-पिता की चीखें साफ सुनाई दे रही हैं। घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल है। इजराइली रक्षा बलों (IDF) ने इस पर प्रारंभिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे इन रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं। दूसरी ओर, इस हमले की ‍दुनियाभर में निंदा हो रही है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दक्षिण सूडान एक ख़तरनाक पड़ाव पर, आम नागरिक भुगत रहे टकराव का ख़ामियाज़ा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels