इजराइली एयरस्ट्राइक का कहर, ईरान का स्कूल बना कब्रिस्तान, 57 मासूम लड़कियों की मौत (वीडियो)

In today’s attacks by the US-Israeil regime on the city of Minab, Hormozgan Province, a girls’ primary school was directly targeted, and so far, 42 students have been martyred.

No surprise!

Epstein's criminal cult is now involved in child murder as always. pic.twitter.com/JvdZDpZ9be — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) February 28, 2026

स्थानीय अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि अस्पताल में भर्ती कई बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में माता-पिता की चीखें साफ सुनाई दे रही हैं। घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल है। इजराइली रक्षा बलों (IDF) ने इस पर प्रारंभिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे इन रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं। दूसरी ओर, इस हमले की ‍दुनियाभर में निंदा हो रही है।