shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ईरान में मुजतबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना, इजराइल ने कहा- नया नेता ढूंढ कर खत्म कर देंगे

Advertiesment
israel kartz and Mojtaba Khamenei
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Wed, 04 Mar 2026 (15:39 IST) Updated Date: Wed, 04 Mar 2026 (15:51 IST)
google-news
Mojtaba Khamenei Supreme Leader of Iran : अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग का आज पांचवां दिन है। इस बीच ईरान ने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। इस बीच इजराइली रक्षामंत्री इजराइल काट्ज ने दावा किया कि ईरान के नए नेता को ढूंढकर खत्म कर देगा। ALSO READ: कौन हैं मोजतबा खामेनेई, जो अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद बने ईरान के सर्वोच्च नेता
 
इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि अगर अली खामेनेई के बाद ईरान में जो भी नया नेता बनेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाम या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजराइल उसे ढूंढ लेगा।
 
गौरतलब है कि अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के हमले में मौत हो गई थी।
 
बताया जा रहा है कि मुजतबा के नाम का एलान मशहद शहर में अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद किया जाएगा। वे अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं।
 
8 सितंबर 1969 को मशहद शहर में जन्में मोजतबा को एसेंबली ऑफ एक्सपर्टस ने ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना। सर्वोच्च नेता के पास राष्‍ट्रपति से भी ज्यादा अधिकार होते हैं। 
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एयरपोर्ट जैसा आधुनिक बनेगा अहमदाबाद स्टेशन: 2,400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा 16 मंजिला स्टेशन, देखें ड्रोन तस्वीरें

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels