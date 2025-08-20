Festival Posters

इजराइली सेना की गाजा में युद्ध के नए चरण की योजना, 50 हजार रिजर्व सैनिकों की होगी तैनाती

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

यरूशलम , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (14:59 IST)
Israel Hamas War: इजराइली सेना (Israeli army) के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने गाजा के कुछ सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में अभियान के एक नए चरण को शुरू करने की योजना को मंजूरी दे दी। अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि सेना गाजा शहर के उन हिस्सों में अभियान चलाएगी, जहां इजराइली सेना ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है और जहां हमास (Hamas) अब भी सक्रिय है।ALSO READ: नेतन्याहू के नए प्लान का खुलासा, क्या खत्म होने वाली है जंग, गाजा पर कब्जा नहीं करेगा इजराइल
 
रिजर्व सैनिकों की संख्या 1,20,000 होगी : अधिकारी ने बताया कि सैन्य अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद योजना अब अंतिम चरण की ओर बढ़ेगी। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अभियान कब शुरू होगा। अधिकारी ने बताया कि आने वाले महीने में 50,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा जिससे सक्रिय रिजर्व सैनिकों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 1,20,000 हो जाएगी।(भाषा)ALSO READ: हमास पर क्यों आया ट्रंप को गुस्सा, इजराइल से काम पूरा करने को कहा
 
