जैश सरगना मसूद अजहर के बड़े भाई ताहिर अनवर की मौत, संदिग्ध हालत में मिला शव

Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (23:20 IST)
Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (23:26 IST)
आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। खबरों के मुताबिक ताहिर अनवर का शव संदिग्ध हालत में मिला। ताहिर की मौत किन कारणों से हुई है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है।
ताहिर अनवर जैश के अंदर एक बहुत अहम भूमिका निभाता था। वह संगठन की सभी आतंकी गतिविधियों में काफी ज्यादा एक्टिव था। उसका अंतिम संस्कार बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय में ही किया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma