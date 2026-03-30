जैश सरगना मसूद अजहर के बड़े भाई ताहिर अनवर की मौत, संदिग्ध हालत में मिला शव

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। खबरों के मुताबिक ताहिर अनवर का शव संदिग्ध हालत में मिला। ताहिर की मौत किन कारणों से हुई है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है।