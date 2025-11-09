Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जापान में आया शक्तिशाली भूकंप, 6.7 तीव्रता के झटके, सुनामी की चेतावनी

Advertiesment
हमें फॉलो करें earthquake

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

टोक्यो , रविवार, 9 नवंबर 2025 (17:32 IST)
जापान में भूकंप के बेहद तेज झटके महसूस किए गए हैं। स्थानीय समय के मुताबिक रविवार शाम उत्तरी जापान के तट पर शक्तिशाली भूकंप आया है। इससे इवाते प्रांत में बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। 
ALSO READ: कच्चे तेल के भावों में गिरावट, क्या भारत में सस्ता होने वाला है पेट्रोल
मीडिया खबरों के मुताबिक जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई, जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। यह शक्तिशाली भूकंप शाम 5.03 बजे (स्थानीय समयानुसार) आया। भूकंप से हुए नुकसान के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। 
 
मीडिया खबरों के मुताबिक भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट पर समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इस दौरान इवाते के कुछ हिस्सों में आए भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। भूकंप के बाद जापान में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने एक मीटर ऊंची सुनामी उठने की चेतावनी जारी की है। इससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। Edited by : Sudhir Sharma 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कच्चे तेल के भावों में गिरावट, क्या भारत में सस्ता होने वाला है पेट्रोल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels