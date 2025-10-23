dipawali

महिला जेम्सबॉन्ड अन्ना चैपमैन फिर काम पर लौटीं, जानिए कौन है यह करिश्माई रूसी जासूस

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 (18:39 IST)
Who is Anna Chapman: रूस की प्रसिद्ध जासूस अन्ना चैपमैन (Anna Chapman) एक बार फिर अपने 'पुराने काम' पर लौट आई हैं। 43 वर्षीय अन्ना चैपमैन का असली नाम अन्ना रोमानोवा है। उन्हें एक महत्वपूर्ण मिशन के तहत 'म्यूजियम ऑफ रशियन इंटेलिजेंस' का प्रमुख बनाया गया है। यह म्यूजियम रूस की प्रमुख जासूसी एजेंसी एसवीआर (SVR) से जुड़ा हुआ है। इसे पहले KGB के नाम से जाना जाता था। अन्ना 2010 में अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया में चर्चित हो गई थीं। 
 
जानकारी के मुताबिक जिस म्यूजियम से अन्ना चैपमैन जुड़ी हैं, वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की विदेशी जासूसी एजेंसी SVR के प्रेस कार्यालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। यह म्यूजिमयम मॉस्को के गोर्की पार्क के निकट स्थित है। SVR के वर्तमान प्रमुख पुतिन के करीबी सहयोगी सर्गेई नारीश्किन हैं। बताया जा रहा है कि सर्गेई की निगरानी में यह म्यूजियम रूसी जासूसों की सफलताओं को वैश्विक पटल पर प्रदर्शित करेगा। इसका उद्देश्य रूसी जासूसी के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को जनता के सामने लाना है। 
 
कौन हैं अन्ना चैपमैन : अन्ना चैपमैन का का जन्म का नाम अन्ना वासिलिवना कुशचेंको (Anna Vasilyevna Kushchenko) है और वह एक रूस की पूर्व खुफिया एजेंट हैं। अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद उनकी रूस वापसी हुई। वह अब सार्वजनिक मंचों पर और अपने नए मिशनों के लिए अक्सर अपने असली नाम के तौर पर 'अन्ना रोमानोवा' का उपयोग करती हैं। कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में भी उन्हें 'अन्ना रोमानोवा' के नाम से संबोधित किया गया है।
 
मीडिया सैलिब्रिटी और मॉडल : अन्ना रूस की बाहरी खुफिया एजेंसी SVR की एक जासूस थीं और एक रूसी जासूसी गिरोह का हिस्सा थी, जिसे 'इलीगल्स प्रोग्राम' कहा जाता था। उन्हें जून 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में FBI द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बाद में, उन्हें और नौ अन्य रूसी जासूसों को एक उच्च-स्तरीय जासूसी अदला-बदली सौदे के तहत अमेरिका द्वारा रूस को सौंप दिया गया था।

रूस लौटने के बाद, वह एक मीडिया सैलिब्रिटी और मॉडल बन गईं। उन्होंने टेलीविजन शो होस्ट किए हैं और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रही हैं।  उन्हें 'ब्लैक विडो' के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी ऑफ रूस से अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की है।
 
अन्ना को पहली बार प्रसिद्धि लंदन में मिली, जब उन्होंने प्रभावशाली व्यापारियों, राजनेताओं और हाई-प्रोफाइल लोगों के बीच घुसपैठ बनाई। अन्ना की कहानी इतनी रोमांचक थी कि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उनकी तुलना मार्वल कॉमिक्स की लोकप्रिय किरदार 'ब्लैक विडो' से करने लगे। बाद में उन्होंने एलेक्स चैपमैन से शादी कर ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की। लेकिन, यह शादी बाद में टूट गई। अपनी किताब 'बॉन्डीअन्ना: टू रशिया विद लव' में अन्ना ने खुद को वास्तविक जिंदगी की महिला जेम्स बॉन्ड के रूप में पेश किया था। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

