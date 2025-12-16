Hanuman Chalisa

मैक्सिको सिटी की संसद में भारी हंगामा, आपस में भिड़े सांसद, एक-दूसरे के खींचे बाल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (13:30 IST)
Dispute between lawmakers in Mexican City parliament : मैक्सिको सिटी की संसद में जोरदार हंगामा हो गया। सांसदों ने एक-दूसरे के बाल खींचे और चिल्लाते हुए आपस में भिड़ गए। मैक्सिको सिटी की संसद में यह भारी हंगामा उस वक्त देखने को मिला जब पारदर्शिता सुधार पर चल रही बहस अचानक उग्र हो गई। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक मारपीट में बदल गई, जहां एक-दूसरे के बाल खींचे गए और सदन में चीख-पुकार मच गई।

खबरों के अनुसार, मैक्सिको सिटी की संसद में यह भारी हंगामा उस वक्त देखने को मिला जब पारदर्शिता सुधार पर चल रही बहस अचानक उग्र हो गई। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक मारपीट में बदल गई, जहां एक-दूसरे के बाल खींचे गए और सदन में चीख-पुकार मच गई। सांसदों के विवाद का वीडियो भी सामने आया है।

विपक्षी दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल ने हिंसक तरीके से नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की, जबकि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता ने विपक्ष पर तर्कों के बजाय हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया। सांसदों के इस तरह के हिंसक व्यवहार को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया जा रहा है।
