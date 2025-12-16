मैक्सिको सिटी की संसद में भारी हंगामा, आपस में भिड़े सांसद, एक-दूसरे के खींचे बाल

खबरों के अनुसार, मैक्सिको सिटी की संसद में यह भारी हंगामा उस वक्त देखने को मिला जब पारदर्शिता सुधार पर चल रही बहस अचानक उग्र हो गई। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक मारपीट में बदल गई, जहां एक-दूसरे के बाल खींचे गए और सदन में चीख-पुकार मच गई। सांसदों के विवाद का वीडियो भी सामने आया है।
Legislators can be seen shoving each other and pulling hair at the podium.
The opposition party did this to physically block voting on the budget.
What a complete mess and embarrassment.
