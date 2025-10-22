मलेशिया में ट्रंप का विरोध, आसियान सम्मेलन में करेंगे शिरकत, मोदी से हो सकती है मुलाकात

Protests against Trump in Malaysia: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मलेशिया यात्रा से पहले उनका वहां विरोध शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि वह 26 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी क्वालालम्पुर में आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान ट्रंप की भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो टैरिफ विवाद के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी।

मलेशिया की राजधानी क्वालालम्पुर में 26 से 28 अक्टूबर के बीच 47वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस बीच, मलेशिया के कई संगठनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करने का फैसला किया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 20 से ज्यादा नागरिक संगठनों के समूह ने 26 अक्टूबर को क्वालालम्पुर के अम्पांग पार्क में अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध करने की योजना बनाई है। इस समूह ने कहा है कि रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 'ट्रम्प आपका मलेशिया में स्वागत नहीं है' शीर्षक से एक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करेंगे।

मलेशिया में ट्रंप का विरोध क्यों? : मलेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है और लंबे समय से फिलिस्तीनी का प्रबल समर्थक रहा है। प्रदर्शनकारी अमेरिका द्वारा इजराइल के समर्थन और गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश नीति का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने राजनीतिक विरोधियों द्वारा ट्रंप को आमंत्रित नहीं करने की मांगों को खारिज कर दिया था, उनका मानना था कि शिखर सम्मेलन गाजा के मुद्दे पर ट्रंप पर दबाव बनाने और आसियान सदस्य देशों के लिए अधिक अनुकूल व्यापार व्यवस्था पर बातचीत करने का एक राजनयिक मंच है।

प्रदर्शनकारियों ने जारी किया टूल किट : विरोध प्रदर्शन के आयोजकों ने प्रदर्शनकारियों के लिए एक टूलकिट भी जारी किया है, जिसमें कानूनी जानकारियां दी गई हैं। टूलकिट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को कानूनी सलाह लेने और आत्मदोष से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार करने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि गाजा पर इजराइल के युद्ध में अक्टूबर 2023 से अब तक करीब 68 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि डेढ़ लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

