क्या अगले साल भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिया बड़ा संकेत

वॉशिंगटन डीसी में भारत-अमेरिका संबंधों पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान रुबियो ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात बेहद सकारात्मक रही, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को नई गति मिली है।

उन्होंने यह भी बताया कि क्वाड देशों की अगली बैठक जल्द होने वाली है। रुबियो ने कहा कि वह स्वयं इस साल के अंत तक भारत आने की उम्मीद कर रहे हैं और उसके बाद अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा की तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा। यदि यह दौरा तय होता है तो दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की यह पहली भारत यात्रा होगी।

भारत दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर रुबियो ने कहा कि हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप भारत का दौरा करेंगे। भारत अमेरिका का बेहद करीबी साझेदार और भरोसेमंद सहयोगी है।

ट्रंप मोदी की दोस्ती पर रुबियो का बड़ा बयान रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच मजबूत व्यक्तिगत तालमेल है, जो द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नेताओं के बीच आपसी विश्वास और व्यक्तिगत रिश्ते कई बार बड़े फैसलों को आसान बना देते हैं।

ट्रेड डील पर क्या बोले अमेरिकी विदेश मंत्री? उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। अगर यह समझौता पूरा होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई तेजी मिलेगी।

edited by : Nrapendra Gupta