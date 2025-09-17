Hanuman Chalisa

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद , बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (17:45 IST)
पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उसे बेनकाब करने वाला उसी गोदी में पलने वाला आतंकी कमांडर है। जैश-ए-मोहम्मद के टॉप आतंकी ने स्वीकार किया है कि भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी मसूद अजहर ही संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले के पीछे था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन के शीर्ष कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने एक वीडियो में कबूल किया है कि अजहर, जो भारत के सबसे वांछित आतंकियों में से एक है, उन्हीं आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड थे जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया था। जैश कमांडर ने खुले तौर पर कबूल किया कि पाकिस्तान के बालाकोट में बैठकर मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ आतंक फैलाने की साजिश रची।
क्या कहा वीडियो में    
जैश-ए-मोहम्मद के टॉप मसूद इलियास कश्मीरी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह कबूल कर रहा है कि भारत की जेल से रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान में बैठकर आतंकी हमलों की योजना बनाई थी। मसूद इलियास संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। कश्मीरी ने माना कि भारत से आने के बाद मसूद अजहर ने बालाकोट को अपना ठिकाना बनाया था।  2019 में भारत ने बालाकोट पर एयरस्ट्राइक की थी। 
वीडियो में इलियास कश्मीरी किसी कार्यक्रम को संबोधित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें वह कह रहा है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से भागने के बाद अमीर-उल-मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आता है। बालाकोट की धरती उसे अपने विजन, मिशन और दिल्ली, मुंबई कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आधार प्रदान करती है। ये अमीर-उल-मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर है जिससे देश (भारत) दहशत खाता है।

