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बेल्जियम की 10 मंजिला इमारत में भीषण आग, 200 लोगों से भरी थी बिल्डिंग, कई लोगों की दर्दनाक मौत

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Massive fire has broken out in 10 story building in Antwerp Belgium
BY: चेतन गौड़
Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 (18:04 IST) Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 (18:24 IST)
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Massive fire in 10 storey building in Belgium : यूरोप के शांत और खूबसूरत देश बेल्जियम से एक दिल दहला देने वाली भयावह हादसे की खबर सामने आई है। यहां एंटवर्प शहर में 10 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में कई लोगों की दर्दनाक मौत होने और झुलसने की खबरें हैं। हालांकि इस अग्निकांड में मृतकों और घायलों की सही संख्या का खुलासा नहीं हुआ है। खबरों के अनुसार, यह भीषण आग आज सुबह एंटवर्प के लिंकेरोएवर जिले में आवासीय बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर लगी। इस बिल्डिंग में 200 से अधिक लोग रह रहे थे।
 

मृतकों और घायलों की सही संख्या का नहीं हुआ खुलासा 

यूरोप के शांत और खूबसूरत देश बेल्जियम से एक दिल दहला देने वाली भयावह हादसे की खबर सामने आई है। यहां एंटवर्प शहर में 10 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में कई लोगों की दर्दनाक मौत होने और झुलसने की खबरें हैं। हालांकि इस अग्निकांड में मृतकों और घायलों की सही संख्या का खुलासा नहीं हुआ है।
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10वीं मंजिल की बालकनी से लटकने को मजबूर हुए लोग 

खबरों के अनुसार, यह भीषण आग आज सुबह एंटवर्प के लिंकेरोएवर जिले में आवासीय बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर लगी। इस बिल्डिंग में 200 से अधिक लोग रह रहे थे। भयावह अग्निकांड के दौरान इस बिल्डिंग से जब निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए तो लोग जान बचाने के लिए 10वीं मंजिल की बालकनी से लटकने को मजबूर हो गए।
 

पूरी इमारत को खाली कराया

घटना के बाद दमकल और बचाव दल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी इमारत को खाली कराया और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। स्थानीय पुलिस ने इस दर्दनाक घटना की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक, 10 मंजिला इस इमारत में 200 से अधिक लोग रहते हैं।
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भयावह अग्निकांड की हो रही जांच

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और न ही हताहतों की सटीक संख्या का खुलासा किया गया है। बचाव अभियान जारी है और अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए धुएं के कारण घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की अपील की है।

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