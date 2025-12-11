Festival Posters

मैक्सिको ने भी भारत पर लगाया 50 प्रतिशत टैरिफ, चीन समेत इन 4 देशों को भी झटका

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (14:54 IST)
Mexico Tariff news in hindi: अमेरिका के बाद मैक्सिको ने एशिया से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। जिन एशियाई देशों पर टैरिफ लगाया गया है उसमें चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं। कुछ मामलों में यह शुल्क 50% तक भी हो सकता है।
 
मीडिया खबरों के अनुसार, मेक्सिको की सीनेट ने एक नई शुल्क व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उन देशों से आयातित 1,400 से अधिक उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिनका मेक्सिको के साथ कोई औपचारिक व्यापार समझौता नहीं है। 
 
मैक्सिको की संसद के ऊपरी सदन ने इस विधेयक पारित कर दिया। इसमें घरेलू उद्योग संगठनों के विरोध के साथ ही चीन की कड़ी आपत्तियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। निचला सदन पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुका है।
 
नए वर्ष से नया टैरिफ ऑटोमोबाइल और उनके पार्ट्स, टेक्सटाइल्स, कपड़े, प्लास्टिक, धातु और फुटवियर पर लगेगा। कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर अधिकतम 50 प्रतिशत शुल्क लगेगा, जबकि अधिकांश उत्पादों पर 35 प्रतिशत शुल्क लागू होने की उम्मीद है।
 
भारत पर क्या होगा असर : इस फैसले के बाद भारतीय कंपनियों के लिए अब मैक्सिको में सामान बेंचना आसान नहीं रहेगा। मैक्सिको लैटिन अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। भारतीय निर्यातक लंबे समय से मैक्सिको को अमेरिका में प्रवेश के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करते रहे हैं।
 
आयात पर निर्भर कई मैक्सिकन निर्माताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि भारत और अन्य एशियाई देशों से आने वाले सामानों पर अधिक टैरिफ लगने से उत्पादन लागत बढ़ेगी और मुद्रास्फीति में तेजी आएगी।
edited by : Nrapendra Gupta

