मोजतबा बने ईरान के सुप्रीम लीडर, अमेरिका नाराज, इजराइल ने फिर धमकाया

युद्ध में तेजी के आसार

मोजतबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद इजराइल ने ईरान के वायुसेना मुख्यालय को अपना निशाना बनाया। ईरान ने भी इजराइल पर हमला करते हुए इसका करारा जवाब दिया। बहरहाल एक बार फिर दोनों ओर से हमले तेज होते नजर आ रहे हैं।

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने अली खामेनेई का वारिस चुनने के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, तेहरान के दुश्मनों को लगा था कि अली खामेनेई की मौत के बाद देश डेडलॉक में पहुंच जाएगा लेकिन असेंबली ने आखिरकार मोजतबा खामेनेई को चुनने का फैसला लिया।