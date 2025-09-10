Generation Z protest : बीमार अपाहिज पत्नी को छोड़कर भागे नेपाल के मंत्री, प्रदर्शनकारियों ने पहुंचाया अस्पताल

Nepal minister sharad Singh bhandari left his handicapped wife alone and flee away from Nepal due to fear of protester …



Protesting student/citizen helping her to admitting in hospital #Nepalprotest pic.twitter.com/yhNgr5l7GG — . (@single_soul1) September 10, 2025

मीडिया खबरों के मुताबिक यहां हिंसक प्रदर्शन में अब तक 24 लोगों की मौत हुई, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी थी। इसके चलते 25 हजार से ज्यादा केस फाइलें राख में बदल गईं। आज सेना ने 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। Edited by : Sudhir Sharma