नेपाली PM ओली के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र का भी इस्तीफा, वित्त मंत्री और पूर्व पीएम को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, राष्ट्रपति, गृहमंत्री के घर जलाए, 22 की मौत

नेपाल में Gen-Z के विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बाद राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल के निजी आवास पर कब्जा कर आगजनी की गई है। मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक हिंसा में 22 लोगों की मौत हो गई है। देश में वैकल्पिक सरकार और नए नेतृत्व की मांग उठ रही है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। काठमांडू के हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है और पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है।