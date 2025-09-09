Biodata Maker

नेपाली PM ओली के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र का भी इस्तीफा, वित्त मंत्री और पूर्व पीएम को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, राष्ट्रपति, गृहमंत्री के घर जलाए, 22 की मौत

भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

काठमांडू , मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (17:29 IST)
नेपाल में Gen-Z के विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बाद राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल के निजी आवास पर कब्जा कर आगजनी की गई है। मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक हिंसा में 22 लोगों की मौत हो गई है। देश में वैकल्पिक सरकार और नए नेतृत्व की मांग उठ रही है। भारत ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। काठमांडू के हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है और पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है।
सोमवार को हुई हिंसक प्रदर्शन में सोमवार को 20 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हो गए। आज (मंगलवार) को भी Gen-Z का प्रदर्शन सुबह से जारी है।  काठमांडू समेत कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। कर्फ्यू और सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बाद भी विरोध प्रदर्शनों का दायरा बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है।
मंत्रियों के घरों का घेराव
केंद्र में कई मंत्रियों, नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए हैं। इनमें कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, गृहमंत्री रमेश लेखक, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल, जल संसाधन मंत्री प्रदीप यादव और मधेश प्रांत के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के नाम प्रमुख हैं।
इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) के अध्यक्ष और मुख्य विपक्षी नेता पुष्प कमल दहल के खुमालतार स्थित आवास पर भी पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर में आग लगा दी। उन्होंने उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बिष्णु पौडेल के भैसपति स्थित आवास पर भी पथराव किया। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर भी हमला किया गया। मंत्रियों को

मंत्रियों को दौड़ा-दौड़कर पीटा 
प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल और गृहमंत्री के निजी आवासों पर भी हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। गुस्साए युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया। प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के बुधनीलकांठा स्थित आवास तक पहुंच गए, लेकिन हमला करने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया।
वित्त मंत्री को मारी लात 
गुस्साए युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी उनके सीने पर लात मारते हुए दिख रहा है। 
 देश की जनता को संबोधित करेंगे आर्मी चीफ
नेपाल के सेना प्रमुख (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) अशोक राज सिग्देल जल्द ही राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। सेना प्रमुख का यह भाषण ऐसे समय पर हो रहा है जब प्रधानमंत्री समेत देश के लगभग सभी बड़े अधिकारी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

