नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद झुकी सरकार, सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम से प्रतिबंध हटा लिया है।

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (08:19 IST)
Nepal lifts Social media ban : नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद ओला सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम से प्रतिबंध हटा लिया। हिंसा में 20 लोगों की जान गई थी जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी किए। हिंसक प्रदर्शन के बाद गृहमंत्री रमेश लेखक ने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री ओली का भी इस्तीफा मांगा है। 
 
नेपाल ने निर्धारित समय सीमा के भीतर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण कराने में विफल रहने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया था कि इन सोशल मीडिया कंपनियों को पंजीकरण के लिए 28 अगस्त से सात दिन का समय दिया गया था। हालांकि हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है।
 
नेपाल के संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने घोषणा की कि सरकार ने कैबिनेट की एक आपात बैठक के बाद सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है।
 
क्या है जेन जी : जेन जी (Gen-Z) एक जनरेशन यानी पीढ़ी है, जिसे Generation Z कहा जाता है। इसमें वे लोग आते हैं जिनका जन्म साल 1997 से लेकर 2012 तक हुआ है। यानी आज के समय में ये लोग ज्यादातर किशोर और युवा हैं। दरअसल, Gen Z लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए हैं। इस जनरेशन के लोग सबसे अधिक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं।
 
ये लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। जेन जी जेंडर इक्वालिटी सहित कई मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए ऑनलाइन कैंपेन और मूवमेंट्स चलाते रहते हैं।
 
कैसे हिंसक हुआ प्रदर्शन : राजधानी काठमांडू में सुबह-सुबह स्कूल के छात्रों समेत हजारों युवाओं ने मैतीघर और बानेश्वोर इलाकों में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का आरोप लगाया। इस दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के पास पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया।
 
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आनन-फानन में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां चलाईं।
edited by : Nrapendra Gupta 
 

