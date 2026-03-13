khatu shyam baba

Mojtaba Khamenei के खात्मे की Benjamin Netanyahu ने खाई कसम, बोले- अब खत्म होगा तानाशाही शासन!

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (18:40 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (19:10 IST)
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। नेतन्याहू ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान के नवनिर्वाचित सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई अब उनके निशाने पर हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर 'बख्शा' नहीं जाएगा।
घातक होगा हमला

नेतन्याहू ने गर्व के साथ दावा किया कि अमेरिका और इजराइल का संयुक्त सैन्य अभियान 'उम्मीद से बेहतर' प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन 'रोरिंग लायन' (इजराइल) और 'एपिक फ्यूरी' (अमेरिका) ने ईरान की कमर तोड़ दी है। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि मैं किसी भी आतंकी संगठन के नेता को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह खामेनेई हों या हिजबुल्ला चीफ नईम कासिम। मोजतबा के पिता अयातुल्ला अली खामेनेई पहले ही 28 फरवरी के हमले में मारे जा चुके हैं।
ईरान में तख्तापलट की तैयारी

नेतन्याहू ने पहली बार खुलकर 'सत्ता परिवर्तन' के संकेत दिए हैं। उन्होंने ईरानी जनता को उकसाते हुए कहा कि वह क्षण करीब है जब ईरान के लोग इस अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि हम रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) को सड़कों और चौकियों पर चुन-चुन कर मार रहे हैं। आजादी का रास्ता आपके सामने है, हम आपके साथ हैं। 
अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा

 
डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने एक बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के बाद न पहले जैसा ईरान रहेगा, न पहले जैसा मिडिल ईस्ट और न ही पहले जैसा इजराइल। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इजराइल अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर उभरा है। Edited by : Sudhir Sharma

