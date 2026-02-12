तानाशाह किम जोंग ने चुना अपना उत्तराधिकारी, कौन होगा उत्तर कोरिया का अगला शासक?

North Korean ruler Kim Jong Un : उत्तर कोरिया से बड़ी खबर सामने आने आ रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। किम जोंग ने अपनी बेटी किम जू ए को उत्तराधिकारी के रूप में चुना है। खबरों के अनुसार, जू ए की उम्र करीब 13 साल है और वे अपने पिता किम जोंग उन के साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में दिखाई दी हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने गुरुवार को सांसदों को दी गई जानकारी में दावा किया है कि किम जोंग उन ने अपनी नाबालिग बेटी किम जू ए को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है यानी किम जोंग के बाद उनकी बेटी उत्तर कोरिया की सत्ता संभालेंगी।



