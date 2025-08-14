पाक पीएम शरीफ ने की पाकिस्तान में नई आर्मी रॉकेट फोर्स के गठन की घोषणा

आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के गठन की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि यह देश की सैन्य प्रतिक्रिया क्षमता को विस्तार देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हालांकि उन्होंने नए बल या उसकी जिम्मेदारियों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। पाकिस्तान का नया बल स्पष्ट रूप से उसके सदाबहार सहयोगी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स से प्रेरित है, जो परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइलों के शस्त्रागार को नियंत्रित करता है।