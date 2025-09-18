समाचार पत्र एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, जैश कमांडर इलियास ने दावा किया कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को भेजने का आदेश सीधे सेना प्रमुख ने दिया था। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कमांडर का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब पाकिस्तान दुनिया के सामने दावा करता आया है कि उसके देश में कोई भी आतंकी ठिकाना नहीं है।
गौरतलब है कि मसूद इलियास कश्मीरी ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर के मार्काज सुब्हान अल्लाह कॉम्प्लेक्स में स्थित जैश का मुख्यालय पर मिसाइल हमला हुआ था। इसमें मसूद अजहर के 10 परिवारजन और 4 सहयोगी मारे गए। इनमें अजहर की बहन, उसका पति और कई बच्चे शामिल थे।
भारतीय वायुसेना ने 7 मई की रात 1:05 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें जैश, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप शामिल थे। इनमें 4 साइटें पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में थीं।
