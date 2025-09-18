किसके आदेश पर आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई थी पाकिस्तानी सेना, जैश कमांडर ने खोला राज

Jaish Commander on Operation Sindoor : कुख्‍यात आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया पाकिस्तान सेना प्रमुख आसीम मुनीर के आदेश पर पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सिंदू में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई थी। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी आतंकियों के जनाजे में दिखाई दिए थे। ALSO READ: Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासा : कुख्‍यात आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया पाकिस्तान सेना प्रमुख आसीम मुनीर के आदेश पर पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सिंदू में मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल हुई थी। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी आतंकियों के जनाजे में दिखाई दिए थे।

समाचार पत्र एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, जैश कमांडर इलियास ने दावा किया कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को भेजने का आदेश सीधे सेना प्रमुख ने दिया था। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कमांडर का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब पाकिस्तान दुनिया के सामने दावा करता आया है कि उसके देश में कोई भी आतंकी ठिकाना नहीं है।

गौरतलब है कि मसूद इलियास कश्मीरी ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर के मार्काज सुब्हान अल्लाह कॉम्प्लेक्स में स्थित जैश का मुख्यालय पर मिसाइल हमला हुआ था। इसमें मसूद अजहर के 10 परिवारजन और 4 सहयोगी मारे गए। इनमें अजहर की बहन, उसका पति और कई बच्चे शामिल थे।

भारतीय वायुसेना ने 7 मई की रात 1:05 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें जैश, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप शामिल थे। इनमें 4 साइटें पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में थीं।

