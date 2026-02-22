rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Pakistan के हमले से बौखलाया अफगानिस्तान, महिलाओं और बच्चों को बनाया निशाना, बदला लेने की धमकी

Advertiesment
हमें फॉलो करें pakitan attack

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (10:09 IST)
पाकिस्तानी एयरफोर्स ने रविवार तड़के अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत पक्तिका और नांगरहार में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस हमले से अफगानिस्तान बौखला उठा। मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने बरमल, अरगुन, खोगयानी, बहसूद और घनी खेल जिले में एयरस्ट्राइक की। 
ALSO READ: भारत में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, तमिलनाडु से 6 बांग्लादेशी संदिग्ध गिरफ्तार, ISI की शह पर थी बड़ी प्लानिंग
एफ-16 और जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। इसमें एक मदरसे सहित कम से कम आठ स्थानों को निशाना बनाया गया। अफगान मीडिया टोलो न्यूज के अनुसार, इन हमलों से दर्जनों लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान ने 23 से अधिक मौतों का अनुमान लगाया है।
ALSO READ: 9 राज्यों में SIR के बाद 1.70 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम कटे, गुजरात में सबसे बड़ी कटौती
तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर अफगान संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये हमले बेकसूर नागरिकों पर किए गए और पाकिस्तानी सेना अपनी सुरक्षा कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जवाबी कार्रवाई का अधिकार होने की बात कही और सही समय पर जवाब देने की चेतावनी दी। काबुल और कंधार में वरिष्ठ अधिकारियों ने हालात पर चर्चा के लिए आपात बैठकें बुलाई हैं, जहां आगे की रणनीति तय की जा रही है।  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

82KM के नमो भारत रूट और सुपरफास्ट मेरठ मेट्रो का PM मोदी करेंगे आगाज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels