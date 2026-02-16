शहबाज शरीफ की बढ़ी मुश्किलें, बलोच विद्रोहियों के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक, रिहाई के बदले रखी बड़ी शर्त

While the nation was glued to cricket screens,families of detained soldiers were left in silence & uncertainty.



If reports of a 6-day deadline by the Balochistan Liberation Army are true,it exposes how casually the #corruptPakArmy handles the consequences of its own policies. pic.twitter.com/dre9xfIkRG — reetasharma (@reetasharm38910) February 16, 2026

बलोच हितों से कोई समझौता नहीं

दिलचस्प बात यह है कि संगठन ने 10 लोगों को रिहा भी किया है। BLA का तर्क है कि इनका संबंध स्थानीय बलोच समूहों या स्थानीय पुलिस से था। संगठन ने दो टूक कहा है कि बलोच पहचान और उनके हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। यह तनाव 26 जनवरी को पाकिस्तानी सेना द्वारा पंजगुर और हरनाई में चलाए गए उस बड़े ऑपरेशन के बाद बढ़ा है, जिसमें सेना ने 216 आतंकियों को मारने का दावा किया था। हालांकि, उस दौरान 36 आम नागरिकों और 22 सुरक्षाकर्मियों की भी जान गई थी।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala