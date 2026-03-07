suvichar

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






मिडिल ईस्ट जंग का असर: पाकिस्तान में पेट्रोल 55 रुपए लीटर महंगा, सिर्फ 14 दिन का तेल स्टॉक

Advertiesment
petrol diesel price in Pakistan
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (09:55 IST) Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (10:08 IST)
google-news
Pakistan Petrol Price : अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल का संकट गहराने लगा है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग गई। पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए लीटर का इजाफा होने से हड़कंप मच गया। यहां पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर हो गए। हाई स्पीड डीजल का भाव 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गया। पहले इसकी कीमत 280.86 रुपए प्रति लीटर थी।
 
पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने उप प्रधानमंत्री इशाक डार और वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई कीमतों का ऐलान किया। मलिक ने कहा कि अब पेट्रोलियम कीमतों की समीक्षा हर हफ्ते की जाएगी। हालात सुधरते ही कीमतों में कमी भी की जा सकती है। ALSO READ: ईरान-अमेरिका युद्ध का असर: भारत में LPG सिलेंडर 60 रुपए महंगा, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के नए दाम
 
मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से तेल सप्लाय प्रभावित होने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की भारी किल्लत दिखाई दे रही है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतारें लगी हुई है। पेट्रोल डीजल की कमी से यहां ताले लगे हुए हैं। 
 
पाकिस्तान के ऑइल डीलर्स का दावा है कि देश में सिर्फ 14 दिन का ही तेल स्टॉक बचा है। अगर युद्ध और बढ़ता है तो पाकिस्तान को बड़े ऊर्जा  का सामना करना पड़ सकता है।
 
मीडिया खबरों के अनुसार, तेल संकट को देखते हुए पाकिस्तान सरकार बड़े शहरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर सकती है। स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत-न्यूजीलैंड फाइनल के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, मुंबई-अहमदाबाद के बीच स्पेशल ट्रेनें

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels