rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पाकिस्तान में इमरान खान पर बवाल, रातभर अडियाला जेल के बाहर डटी रही बहनें

Advertiesment
हमें फॉलो करें imran khan

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रावलपिंडी , बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (08:10 IST)
Imran Khan news in hindi : रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर देश की सियासत गरमाई हुई है। इमरान की बहनें नोरीन खान, अलीमा खान और उजमा खान अपने भाई से मिलने की मांग को लेकर रातभर जेल के बाहर डटी रही। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ALSO READ: CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर, बोले- भारत भ्रम न पाले, दिया जाएगा तगड़ा जवाब...
 
इमरान की बहनों के प्रदर्शन को देखते हुए अडियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। इमरान के परिजनों का कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सरकार इमरान खान से मुलाकात रोक रही है। जेल में उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है। 
 
इमरान की बहन अलीमा का आरोप है कि सरकार कानून तोड़ रही है, जबकि उनकी ओर से कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गैरकानूनी है। आखिर वे इमरान खान को अलग-थलग क्यों रख रहे हैं और उन्हें टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। हम जेल के बाहर बैठे हैं और यहां से नहीं हटेंगे। वे हमें डंडों से मार सकते हैं या गोली मार सकते हैं। हम इस जुल्म के सामने झुकने वाले नहीं हैं।
 
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते जेल अधिकारियों ने इमरान से उनकी बहन उजमा खान की मुलाकात कराई थी। मुलाकात के बाद उजमा ने बताया था कि वह बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि उन्होंने इमरान खान के साथ अच्छा सलूक ना होने की बात कही। 
 
इस बीच पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी को दुश्मन देश का हथियार बताते हुए राजनीति से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: चुनाव सुधार पर दूसरे दिन भी संसद में बहस, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels