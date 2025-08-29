पाकिस्तान के लाहौर में 40 साल बाद बाढ़, सरकार ने भारत पर दोष मढ़ा

Pakistan Lahore flooded after 40 years: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और लाहौर के कई आवासीय इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लगभग 40 वर्षों में पहली बार लाहौर शहर में बाढ़ आई है। पाकिस्तान का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत पंजाब लगभग एक सप्ताह से भीषण बाढ़ से जूझ रहा है और सिखों के पवित्र स्थल करतारपुर सहित प्रांत भर में कम से कम 1700 गांव जलमग्न हैं।

लाहौर के उपायुक्त सैयद मूसा रज़ा ने कहा कि बाढ़ का पानी 38 साल बाद इस शहर में घुसा है। सरकार ने कहा कि अभूतपूर्व मानसूनी बारिश और भारत की ओर से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से तीन पूर्वी नदियां - सतलुज, रावी और चिनाब उफान पर हैं।

भारत पर आरोप : इस बीच, पाकिस्तान के संघीय विकास मंत्री अहसान इकबाल ने भारत पर जल आक्रमण का आरोप लगाया है। इकबाल ने कहा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है और इससे सीमा के दोनों ओर सहयोग से ही निपटा जा सकता है। इकबाल ने कहा कि भारत ने पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala