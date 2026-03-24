ईरान-अमेरिका में सुलह कराएगा पाकिस्तान? सऊदी अरब के रुख ने पलटी बाजी!

Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (22:35 IST)
Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (22:38 IST)
जहां एक ओर पाकिस्तान शांति का दूत बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने का आग्रह किया है।
मीडिया खबरों के मुताबिक पाकिस्तान अकेले नहीं बल्कि मिस्र और तुर्की के साथ मिलकर पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए 'पर्दे के पीछे' से रणनीति बना रहा है। सऊदी सरकार ने इन दावों को खारिज किया है। उसने कहा कि उसकी आधिकारिक नीति अब भी इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने की है और वह किसी भी तरह के युद्ध विस्तार के पक्ष में नहीं है।
ईरान दिए संकेत तो पाकिस्तान फूला नहीं समाया
पाकिस्तान की यह घोषणा इन्हीं गुप्त कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वह युद्ध को रोकने और तनाव कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान की धरती पर बातचीत करने को तैयार है। ईरान के इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक और निर्णायक बातचीत में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए एक 'सम्मान' की बात बताया।
शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि पाकिस्तान मध्य पूर्व में युद्ध को खत्म करने के लिए किए जा रहे बातचीत के प्रयासों का स्वागत करता है। यह इस क्षेत्र और पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता के हित में है। Edited by : Sudhir Sharma