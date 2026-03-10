khatu shyam baba

Pakistan Oil Crisis : तेल संकट से पाकिस्तान बेहाल, सरकारी गाड़ियों का ईंधन आधा, सांसदों की सैलरी में कटौती

petrol diesel crisis in Pakistan
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 (10:40 IST) Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 (10:49 IST)
Pakistan Oil Crisis : अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल संकट गहराता नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल की कमी से पाकिस्तान का हाल बेहाल है। सरकारी खर्चों और गाड़ियों को मिलने वाले ईंधन में कटौती की गई है। नेताओं और अधिकारियों के विदेश दौरों पर पाबंदी लगाई गई है। ALSO READ: देश में रसोई गैस की किल्लत, संकट में रेस्टोरेंट, गैस आधारित शवदाहगृह भी बंद
 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए खर्चों में कटौती योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 2 महीने तक सरकारी गाड़ियों को 50% कम ईंधन मिलेगा। 60% सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ चार दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इस हफ्ते के अंत से स्कूल दो हफ्तों के लिए बंद रहेंगे।
 
उन्होंने कहा कि अगले दो महीने के लिए कैबिनेट के सदस्य, अधिकारी वेतन नहीं लेंगे। सांसदों की सैलरी में 25 फीसदी की कटौती की जा रही है। 20 ग्रेड या इसके ऊपर के अधिकारी, जिनका वेतन 3 लाख से ज्यादा है, उनके दो दिन के वेतन की कटौती करके नागरिक रिलीफ के लिए खर्च किए जाएंगे। इफ्तार पार्टी पर भी रोक लगा दी गई है।

स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से तेल सप्लाय बाधित

मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से तेल सप्लाय प्रभावित होने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की भारी किल्लत दिखाई दे रही है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतारें लगी हुई है। पेट्रोल डीजल की कमी से यहां ताले लगे हुए हैं। ALSO READ: ट्रंप के संकेत के बाद कच्चा तेल धड़ाम! 120 डॉलर से सीधे 90 के नीचे आया ब्रेंट क्रूड

55 रुपए बढ़ाए थे दाम

पाकिस्तान सरकार ने 7 मार्च को पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए लीटर का इजाफा किया था। यहां पेट्रोल 321 रुपए प्रति लीटर हो गए। हाई स्पीड डीजल का भाव 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गया। पहले इसकी कीमत 280.86 रुपए प्रति लीटर थी। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने दाम बढ़ाते समय कहा था कि पेट्रोलियम कीमतों की समीक्षा हर हफ्ते की जाएगी। हालात सुधरते ही कीमतों में कमी भी की जा सकती है।
 
edited by : Nrapendra Gupta

