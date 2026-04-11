पाकिस्तान में 135 रुपए सस्ता हुआ डीजल, क्या है पेट्रोल के दाम?

Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (10:04 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (10:10 IST)
Pakistan Petrol Diesel : अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में हो रही शांति वार्ता से पहले पाकिस्तान में लोगों को पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ी राहत मिली। देश में डीजल 135 रुपए लीटर सस्ता हुआ वहीं पेट्रोल के दाम 12 रुपए प्रति लीटर घटाए गए। पाकिस्तान में अब पेट्रोल की कीमत 366 रुपए प्रति लीटर हैं और डीजल 385 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का हवाला देते हुए यह फैसला लिया। ऐसा माना जा रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान की वार्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ती है तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तेल सप्लाय में आ रही बाधा दूर होगी और पेट्रोल के दाम और कम हो जाएंगे।
इससे पहले मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। पेट्रोल की कीमत में 137.23 रुपए (42.7%) की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पेट्रोल के दाम 321.17 रुपए से बढ़कर 458.41 रुपए प्रति लीटर हो गए। डीजल के दाम में 184.49 रुपए (55%) बढ़ने से उसकी कीमत 335.86 रुपए से बढ़कर 520.35 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। यहां केरोसीन (मिट्टी का तेल) भी 457.80 रुपए मिल रहा है।
सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में भी संशोधन किया था। पेट्रोल पर लेवी 105 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। डीजल पर लेवी 55 रुपए से घटाकर शून्य कर दी गई है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान में महंगाई के असर को कम करने के लिए कई सब्सिडी योजनाओं की भी घोषणा की। इसके तहत मोटरसाइकिल चालकों को माह में 20 लीटर तक पेट्रोल पर 100 रुपए प्रति लीटर तक की सब्सिडी दी जा रही है। इंटरसिटी और माल परिवहन को 100 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी और ट्रक ड्राइवरों को 70,000 रुपए प्रति माह सीधी सहायता दी जा रही है।
edited by : Nrapendra Gupta
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (10:04 IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (10:10 IST)