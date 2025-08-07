Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर फिर जा सकते हैं अमेरिका

Advertiesment
हमें फॉलो करें Pakistani Army Chief Asim Munir may visit US again

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (21:55 IST)
Pakistani Army Chief Asim Munir News : पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस सप्ताह शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के लिए अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। भारत के साथ पाकिस्तान के 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद यह मुनीर की अमेरिका की दूसरी यात्रा होगी। जून में मुनीर अमेरिका गए थे जहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोपहर का भोजन किया था। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने तेल समझौते सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग बढ़ाने की घोषणा की थी। यह यात्रा जुलाई के अंत में होगी।
ALSO READ: अब ट्रंप ने दी कम्प्यूटर चिप्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी
एक मीडिया रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई। जून में मुनीर अमेरिका गए थे जहां उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोपहर का भोजन किया था। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने तेल समझौते सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग बढ़ाने की घोषणा की थी।
ALSO READ: भारत ने किया बेनकाब तो बिलबिलाने लगे PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर, फिर दी गीदड़भभकी
समाचार पत्र ‘डॉन’ ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से अपनी खबर में बताया कि फील्ड मार्शल मुनीर इस हफ्ते अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ विचार-विमर्श के लिए अमेरिका में होंगे। सूत्रों ने अखबार को बताया कि यह यात्रा जुलाई के अंत में अमेरिकी सेंट्रल कमान के प्रमुख, जनरल माइकल एरिक कुरिल्ला की पाकिस्तान यात्रा के बाद होगी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Ladli Behna Yojana : CM डॉ. मोहन यादव ने रक्षाबंधन गिफ्ट के साथ जारी की लाड़ली बहना की 27वीं किस्त, 1.26 करोड़ महिलाओं को मिले 1500 रुपए

सम्बंधित जानकारी

होम
रक्षा बंधन
Shorts
फोटो
Reels