पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने महिला पत्रकार को आंख मारी, इमरान खान को लेकर पूछा था सवाल, वीडियो वायरल

पाकिस्तान से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी का है। जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली रह जाएंगी।
दरअसल, इस अफसर ने पत्रकार वार्ता के दौरान एक महिला पत्रकार को आंख मार दी। महिला पत्रकार ने उनसे इमरान खान को लेकर सवाल पूछा था। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
क्या है पूरा मामला : दरअसल, जनरल अहमद शरीफ चौधरी मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे। इस दौरान एक महिला पत्रकार अबसा कोमन ने उनसे जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा सवाल पूछा। महिला पत्रकार ने इमरान खान के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों जैसे "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा", "देश-विरोधी" और "दिल्ली के इशारों पर काम करने" से जुड़ा सवाल किया। इसके जवाब में चौधरी ने कहा, "और एक चौथा प्वाइंट जोड़ें- वह एक जहनी मरीज (मानसिक रोगी) भी हैं।" इसके बाद चौधरी मुस्कुराए और पत्रकार को आंख मारी।
पत्रकार अब्सा कोमान ने चौधरी से पूछा था कि इमरान खान पर लगाए जा रहे आरोप जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा, एंटी-स्टेट और दिल्ली के इशारों पर काम करना पहले के आरोपों से कैसे अलग हैं और क्या आगे कोई नई कार्रवाई की उम्मीद है।
इस पर चौधरी ने तंज करते हुए कहा- एक चौथा पॉइंट जोड़ लें, वह (इमरान खान) एक जेहनी मरीज भी हैं। यह कहते हुए उन्होंने मुस्कराकर पत्रकार को आंख मारी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई।
देश एक मीम है : एक यूजर ने X पर लिखा कि यह सब कैमरे के सामने हो रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। एक अन्य यूजर ने कहा कि ये देश मजाक बन चुका है। एक ने कहा, "यह खुलेआम हो रहा है। PM एक कठपुतली है।" जबकि दूसरे ने लिखा, "एक देश का मीम।"
लोगों ने इस हरकत को अस्वीकार्य बताया और कहा कि कैमरे के सामने एक महिला रिपोर्टर के साथ ऐसा करना लोकतंत्र का मज़ाक है। कई लोगों ने इस हरकत को 'व्यावसायिकता का अंत' और 'सेना की नई निम्नता' करार दिया।
सेना की तरफ से नहीं आई प्रतिक्रिया : पाकिस्तानी सेना की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अहमद की इस हरकत से सेना छवि को नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसे में इस पर प्रतिक्रिया करना सही नहीं होगा।
