पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फर्जी पिज्जा हट का उद्घाटन किया, सोशल मीडिया पर बना मजाक

Khawaja Asif, the so-called Defence Minister, ends up inaugurating a fake Pizza Hut franchise in Sialkot.



Pizza Hut issued a statement calling the franchise a fraud.



These are the dumb boomers imposed on us. pic.twitter.com/Q77qLX3ekE — MD Umair Khan (@MDUmairKh) January 20, 2026

लेकिन कुछ ही घंटों बाद पिज्जा हट कंपनी ने इस आउटलेट को फर्जी बता दिया। सोशल मीडिया पर उद्घाटन की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद पिज्जा हट पाकिस्तान ने बयान जारी कर साफ किया कि इस आउटलेट से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

पाकिस्तान के नेता-मंत्री अपनी हरकतों से चर्चाओं में रहते हैं। ऐसा एक वाकया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। उन्होंने सियालकोट कैंटोनमेंट में पिज्जा हट ब्रांड वाले एक आउटलेट का उद्घाटन किया। वायरल तस्वीरों और वीडियो में ख्वाजा आसिफ सियालकोट कैंटोनमेंट में बने आउटलेट का फीता काटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाथ में कैंची लेकर कैमरे के सामने पोज भी दिया।