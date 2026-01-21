rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फर्जी पिज्जा हट का उद्घाटन किया, सोशल मीडिया पर बना मजाक

Advertiesment
हमें फॉलो करें Pakistani Defence Minister inaugurates a fake pizza store

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद , बुधवार, 21 जनवरी 2026 (23:38 IST)
पाकिस्तान के नेता-मंत्री अपनी हरकतों से चर्चाओं में रहते हैं। ऐसा एक वाकया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। उन्होंने सियालकोट कैंटोनमेंट में पिज्जा हट ब्रांड वाले एक आउटलेट का उद्घाटन किया। वायरल तस्वीरों और वीडियो में ख्वाजा आसिफ सियालकोट कैंटोनमेंट में बने आउटलेट का फीता काटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाथ में कैंची लेकर कैमरे के सामने पोज भी दिया।
 लेकिन कुछ ही घंटों बाद पिज्जा हट कंपनी ने इस आउटलेट को फर्जी बता दिया। सोशल मीडिया पर उद्घाटन की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद पिज्जा हट पाकिस्तान ने बयान जारी कर साफ किया कि इस आउटलेट से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत के साथ जल्द होगी अच्छी ट्रेड डील, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले डोनाल्ड ट्रंप- PM मोदी अच्छे इंसान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels