पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती, पुतिन ने 40 मिनट तक कराया इंतजार, बिन बुलाए मीटिंग रूम में घुसे

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (20:05 IST)
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक बार फिर शर्मसार होना पड़ा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें 40 मिनट तक इंतजार करवाया। मीडिया खबरों के मुताबिक तुर्कमेनि‍स्तान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शांति एवं तटस्थता फोरम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को एक बड़ी कूटनीतिक असहजता का सामना करना पड़ा।
ALSO READ: Sim binding से क्यों डरे हुए हैं लोग, क्या हैं सरकार के आदेश, जानिए हर सवाल का जवाब
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तय कार्यक्रम के मुताबिक मुलाकात से पहले शरीफ को करीब 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन पुतिन बैठक में पहुंचे ही नहीं। 
 
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि शाहबाज शरीफ अपने विदेश मंत्री इशाक डार के साथ एक वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। लंबे इंतजार के बाद अधीर हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अचानक पास के उस कमरे में प्रवेश कर लिया, जहां राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के बीच क्लोज़्ड-डोर बैठक चल रही थी। वीडियो में वह दोनों नेताओं के सामने खड़े नजर आए।
 RT इंडिया द्वारा शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक निर्धारित द्विपक्षीय वार्ता के टलने के बाद शरीफ बिना बुलाए बैठक कक्ष में पहुंचे, लेकिन लगभग 10 मिनट बाद वहां से निकल गए।
यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूज़र्स ने इसे पाकिस्तान की 'कूटनीतिक विफलता' इसका मजाक बनाया। एक यूजर ने लिखा, 'पुतिन भिखारियों पर वक्त बर्बाद नहीं करते' जबकि दूसरे ने कहा कि ट्रंप ने भी इनके साथ यही किया था। यह कार्यक्रम तुर्कमेनि‍स्तान की राजधानी अश्गाबात में आयोजित इंटरनेशनल फोरम फॉर पीस एंड ट्रस्ट के तहत हुआ। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ सहित कई देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए।  Edited by : Sudhir Sharma

