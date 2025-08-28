ganesh chaturthi

व्हाइट हाउस के सलाहकार ने बताया, भारत को कैसे मिलेगी ट्रंप टैरिफ से राहत?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार और विनिर्माण मामलों के वरिष्ठ सलाहकार नवारो ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष मोदी का युद्ध है और शांति का मार्ग आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरता है

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (13:17 IST)
Russia Ukraine war : अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन संघर्ष मोदी का युद्ध है और शांति का मार्ग आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत 25 फीसदी अतिरिक्त टैरि से बचना चाहता है कि उसे रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। 
 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार और विनिर्माण मामलों के वरिष्ठ सलाहकार नवारो ने ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में दावा किया कि भारत, रूसी युद्ध मशीन को मदद पहुंचा रहा है।
 
उन्होंने कहा कि भारत जो कर रहा है, उसका खमियाजा अमेरिका में हर कोई उठा रहा है। उपभोक्ता, व्यवसाय और हर चीज को नुकसान हो रहा है और मज़दूर भी नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि भारत के ऊंचे शुल्क की वजह से हमारी नौकरियां, कारखाने, आय और ऊंचे वेतन वाली मजदूरी छिन रही है, और फिर करदाताओं का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें मोदी के युद्ध का वित्तपोषण करना है।
 
जब नवारो से पूछा गया कि क्या उनका मतलब पुतिन का युद्ध है, तो उन्होंने दोहराया कि यह मोदी का युद्ध है। मेरा मतलब मोदी का युद्ध है, क्योंकि शांति का रास्ता आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर जाता है।
 
गौरतलब है कि ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जो बुधवार से प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने दावा किया कि भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को हटाना बहुत आसान है और इसके लिए नई दिल्ली को रूसी तेल खरीदना बंद करना होगा।
 
उन्होंने कहा कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना और उनकी युद्ध मशीनरी की मदद करना बंद कर दे, तो उसे कल ही 25 प्रतिशत की छूट मिल सकती है।
 
नवारो ने कहा कि यदि यूरोप सहित सभी लोग रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, तो कुछ ही वक्त में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास उस युद्ध के वित्त पोषण के लिए धन नहीं होगा।
